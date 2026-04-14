Este martes se desarrolla en San Isidro la primera jornada del nuevo juicio oral por la muerte de Diego Maradona, con una agenda centrada en las cuestiones preliminares que darán forma al proceso.

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Desde las 10.00 , el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 comienza a delinear cómo se desarrollará el debate: se fijarán los lineamientos generales, se ordenará la prueba y se resolverán planteos iniciales de las partes.

El juicio llega tras la anulación del proceso anterior, en medio del escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, lo que obligó a reiniciar todo desde cero.

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Recién a partir del jueves comenzará la etapa de testimoniales. Allí está previsto que declaren familiares directos del exfutbolista, como Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda.

En esta primera audiencia, en cambio, no habrá testigos. El foco estará puesto en ordenar el proceso que podría extenderse durante varios meses y que tendrá dos audiencias por semana.

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El tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, mientras que la acusación está a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

En el banquillo se sientan siete profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados de homicidio simple con dolo eventual.

Para la fiscalía, el exfutbolista fue dejado en una situación de desamparo durante su internación domiciliaria en Tigre. Las defensas, en cambio, sostienen que no hubo delito y que su estado de salud era crítico.

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Con fuerte presencia de medios y expectativa pública, la jornada de hoy funciona como el puntapié formal de un juicio que buscará, otra vez, determinar qué pasó en los últimos días de vida del “Diez”.