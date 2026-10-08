Los fiscales del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari presentaron sus alegatos este jueves en los Tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante el proceso.

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La parte acusatoria detalló los motivos por los que los acusados deberán ir a la cárcel y pidieron condenas para todos, excepto el médico Pedro Di Spagna:

Leopoldo Luque (el neurocirujano): 12 años de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina.

(el neurocirujano): 12 años de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina. Nancy Forlini (médica coordinadora): 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional.

(médica coordinadora): 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional. Agustina Cosachov (psiquiatra): 8 años de prisión.

(psiquiatra): 8 años de prisión. Carlos Díaz (psicólogo): 5 años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo de la condena.

(psicólogo): 5 años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo de la condena. Mariano Perroni y Ricardo Almirón (enfermeros): 4 años de prisión e inhabilitación por el doble tiempo de la condena.

Respecto a Di Spagna, el represente del Ministerio Público contó que apenas vio una vez a Maradona el 12 de noviembre de 2020 en el country San Andrés, ubicado en el partido de Tigre, ya que el 18 cuando acudió a la vivienda, Diego "no quiso recibirlo". "Es el único que hizo lo que había que hacer. Pedimos la absolución de Di Spagna", precisó el fiscal Ferrari durante los alegatos de clausura.

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Asimismo no pedirán la detención de los imputados, según consignó el fiscal adjunto de San Isidro, porque a su criterio no creen que exista peligro de fuga, han estado siempre a derecho y concurrieron a las audiencias.

En su algato final, fue contundente. Consideró que el equipo que atendió a Maradona hasta sus últimos días era “un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo” que incrementaron "el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia”.

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Una vez terminados los alegatos de los fiscales, será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete acusados que continúan en este proceso. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus argumentos.