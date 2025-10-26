El intendente de Lanús, Julián Álvarez, emitió su voto esta mañana en la Escuela Secundaria N° 4 de Lanús Oeste, acompañado por su familia.

"La jornada está transcurriendo con normalidad en nuestra ciudad y esperamos que todos los vecinos y vecinas de Lanús se acerquen a ejercer su derecho al voto. Gracias a quienes con mucha responsabilidad y compromiso están llevando adelante esta jornada electoral", dijo Julián Álvarez.

Será la primera vez que se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en toda la Provincia de Buenos Aires. Los vecinos y vecinas podrán votar hasta las 18 horas, y consultar su colegio y mesa en www.padron.gob.ar

