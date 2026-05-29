El intendente de La Plata, Julio Alak, y el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, anunciaron la construcción del primer laboratorio de robótica del continente en la capital bonaerense en el marco de un encuentro celebrado hoy en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

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“Este laboratorio posicionará a la ciudad y a la Universidad Nacional de La Plata a la vanguardia de la innovación tecnológica en América Latina”, sostuvo Alak, y agregó: “Apostamos a fortalecer el vínculo entre el conocimiento, la educación pública y el desarrollo productivo, generando oportunidades para nuestros jóvenes y valor agregado para la industria nacional”.

Asimismo, el embajador turco expresó: “La relevancia de este laboratorio para La Plata es que será el primero en el continente”. Además, el diplomático destacó que se trata de un espacio “de última tecnología” que contará con robótica, impresión 3D y escáneres 3D, y aseguró: “Estamos en una etapa muy avanzada y creo que estudiantes y académicos se van a beneficiar”.

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Según se adelantó, el proyecto nació a partir de una donación de la Agencia Turca de Transferencia y Cooperación (Agencia TIKA), que fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno de Turquía y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a través de la administración del intendente Julio Alak.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto; el secretario de Relaciones Internacionales, Daniel Lipovetzky; la secretaria de Cultura, Ana Negrete; el asesor general de la Comuna, Jorge Lescano; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Francisco García Montes; el director general de la República de los Niños, Nicolás Marotta; y el concejal Sergio Resa, entre otras autoridades.

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Asimismo, por parte de la Asociación Siriana Ortodoxa estuvieron presentes su presidente, el arquitecto Daniel Ignacio Gulayin; la vicepresidenta, profesora Susana Jalo; y los integrantes de la comisión directiva Jorge Semacendi y Daniel Zinij.

TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA

El laboratorio —denominado TİKA CEZERİ LAB en homenaje a Ismail al-Jazari, uno de los grandes pioneros de la robótica y la ingeniería mecánica de la historia— será emplazado en un espacio de la UNLP que aún se encuentra en definición y estará destinado exclusivamente a fines científicos y educativos.

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La iniciativa contempla no solo equipamiento de robótica, sino también impresoras 3D, escáneres 3D y tecnología de última generación que permitirá el desarrollo experimental de iniciativas vinculadas a múltiples disciplinas académicas y científicas.

Según se informó, todas las facultades de la UNLP podrán utilizar el espacio, por lo que actualmente se evalúa una ubicación que beneficie a la mayor cantidad de unidades académicas y que reúna las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

El proyecto tendrá inicialmente una escala experimental, aunque se prevé ampliar sus aplicaciones y servicios en el futuro. Entre otras posibilidades, este tipo de tecnología puede utilizarse para la reproducción de elementos de distinta complejidad con fines científicos y educativos, como piezas dentales o desarrollos vinculados al campo de la salud y la investigación.

Cabe destacar que la instalación del laboratorio en La Plata responde a la relevancia y el prestigio de la UNLP en toda América Latina y que, además de donar las máquinas y equipos, la agencia turca también capacitará a quienes estén a cargo del espacio y enviará personal técnico para su instalación y puesta en funcionamiento.

INTEGRACIÓN CULTURAL

Durante el encuentro, el embajador de Turquía también realizó una donación de muñecas típicas turcas que pasarán a integrar la colección del Museo Internacional del Muñeco de la República de los Niños.

La acción se enmarca en el trabajo que viene desarrollando Budak para promover el intercambio cultural y fortalecer las relaciones diplomáticas con instituciones argentinas. En reconocimiento a esa labor y a su cercanía con la comunidad platense, el año pasado el intendente Alak lo declaró Visitante Ilustre, máxima distinción otorgada por el Municipio.

Las muñecas tradicionales turcas serán incorporadas a la colección del Museo Internacional del Muñeco, también conocido como la Casa de las Muñecas, ubicado en el Palacio de Cultura del predio de Gonnet. El espacio reúne más de 2.500 ejemplares con vestimentas típicas de distintos países y es considerado uno de los más importantes de América Latina.