El Tribunal Oral Federal 4 determinó hacer efectivo el arresto domiciliario de Julio De Vido, “a cumplirse en el Barrio Puerto Panal, Paraje Las Palmas km 93, Ruta Nacional 9, Chacra 9, Zárate, Provincia”.

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La orden se envió al Servicio Penitenciario Federal inmediatamente después de que la Cámara Federal de Casación dispusiera concederle el beneficio por razones de salud.

De Vido hasta el lunes 11 de mayo permanecía preso para cumplir su pena de 4 años de prisión por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once.

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Tras la decisión judicial, el ex ministro de Planificación dejó la cárcel de Ezeiza y se mudó a la misma chacra donde vivía antes de su arresto.

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