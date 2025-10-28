La Sexta Sección Electoral bonaerense volvió a teñirse casi por completo de violeta. De los 22 distritos que la componen, la fuerza libertaria se impuso en 21. El único territorio donde Fuerza Patria logró mantener el liderazgo fue Benito Juárez, gobernado por el intendente Julio Marini.

Ads

Puede interesarte

Con el 44,5% de los votos (4.950 sufragios), el justicialismo juarense logró imponerse sobre LLA, que alcanzó el 42,4% (4.708 votos). Más atrás se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (2,58%), mientras que el resto de las fuerzas no superó el 3%. En las elecciones de septiembre, la lista encabezada por Marini también había ganado, aunque con una ventaja mucho más amplia: 44,4% contra 23,8% de los libertarios.

En diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca, el jefe comunal reconoció su sorpresa por el desempeño libertario en la provincia y expresó su inquietud:

Ads

“Me preocupa este resultado. Me dio una pena bárbara. Javier Milei está regalando los recursos naturales, se pelea con los jubilados, con el Garrahan, con las universidades, con los legisladores, con Cristina. Todos los que me rodean están enojados porque le está haciendo mucho daño a los argentinos, y resulta que vas el domingo a abrir las urnas y tienen una muy buena elección. La verdad que no termino de entenderlo.”

El intendente destacó el trabajo militante en su distrito:

Ads

“Es mérito de todos los compañeros de Juárez. Militamos muy fuerte, de puerta en puerta, visitando delegaciones y explicándole a la gente cómo se votaba. Estamos acostumbrados a hacerlo así.”

Marini consideró que la elección fue especialmente difícil y que estuvo marcada por una fuerte polarización política: “En Benito Juárez se unieron el PRO, la UCR y LLA, todos contra el peronismo. Hay un fuerte antiperonismo, un odio terrible. Donde la derecha se junta, salen estos resultados. No hay ninguna duda.”

El jefe comunal se mostró optimista sobre el futuro del movimiento justicialista y confió en que el panorama podría cambiar en los próximos comicios: “En dos años el radicalismo y el PRO probablemente presenten sus propias listas, y eso puede modificar los resultados.”

Ads

También fue crítico con la situación nacional y económico-social:

“Escuchás a los vecinos y no llegan a fin de mes, no pueden comprar remedios, nada. Pero después ves este resultado y decís: ¿qué pasó acá? El Gobierno no explica las cosas. Toman dinero y no sabés cómo lo van a pagar, o si lo van a pagar en 20 o en 5 años. Hay poco respeto al Congreso. No se puede vivir así.”

Finalmente, respaldó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones y sostuvo que fue una medida acertada. Además, habló sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “una política de raza”, aunque consideró que debería “dar un paso al costado”: “Tiene que acompañar más que conducir”, concluyó.