Con la llegada de las vacaciones de invierno, Junín lanzó una amplia propuesta turística para posicionarse como uno de los destinos elegidos para las escapadas de corta duración.

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La Subsecretaría de Turismo del Municipio presentó oficialmente el programa de actividades y la infraestructura disponible para recibir turistas durante la temporada invernal. La estrategia busca consolidar a Junín como un destino activo durante todo el año, sumando nuevas experiencias a sus tradicionales atractivos.

Entre las principales opciones se destacan el Parque Natural Laguna de Gómez, la pesca deportiva, una red de cuatro teatros con espectáculos locales y nacionales, circuitos de turismo activo con vuelos de bautismo, trekking y alquiler de bicicletas, además de propuestas de turismo rural especialmente pensadas para los más chicos.

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También forman parte de la oferta las visitas guiadas con degustación en los dos viñedos del distrito, mientras que la gastronomía y la conectividad de la ciudad aparecen como otros de los puntos fuertes para quienes buscan una escapada de pocos días.

En el plano cultural, Junín cuenta con seis museos municipales de acceso libre y gratuito: el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), el Museo Municipal de Arte (MUMA), el Museo Histórico, el Museo Paleontológico, el Acuario Municipal y el museo de maquinarias agrícolas ubicado en la localidad de Morse. Todos adaptaron sus horarios para facilitar las visitas durante el receso escolar.

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Como incentivo adicional, el Municipio anunció una serie de paquetes promocionales desarrollados junto al sector privado. La propuesta incluye descuentos, promociones 2x1 y 3x2, además de ofertas que combinan alojamiento con gastronomía y actividades recreativas.

Quienes deseen conocer el detalle de los beneficios, los prestadores adheridos y la cartelera de espectáculos pueden consultar la información en el portal oficial de turismo de Junín (https://junin.tur.ar) y en las redes sociales del área turística.