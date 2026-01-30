Ante el avance del barigüí y una situación que desde el municipio calificaron como “crítica”, el Gobierno de Junín puso en marcha una metodología inédita en la región para el control de la plaga, incorporando el uso de drones para la aplicación de larvicida y el mapeo de los focos de cría.

Para ello, según informó el medio local Democracia, se realizó una prueba piloto que consistió en la aplicación de larvicida BTI mediante drones de gran porte, una tecnología habitualmente utilizada en la producción agropecuaria, que ahora se suma al equipamiento municipal para sanear el cauce del río Salado.

La logística desplegada incluyó drones de gran escala, encargados de la aplicación directa del producto sobre el agua, y equipos más pequeños, destinados al mapeo previo del área, con el objetivo de localizar con precisión los principales focos de reproducción del insecto.

El intendente Juan Fiorini supervisó los trabajos y destacó el carácter innovador de la iniciativa. “Desde la gestión siempre buscamos incorporar innovación para la solución de problemas. Somos uno de los primeros municipios en utilizar esta tecnología para combatir al barigüí”, señaló.

En ese sentido, explicó que la adopción de herramientas del sector agropecuario responde a la necesidad de optimizar recursos y tiempos. “Tomamos la tecnología que usa la producción agropecuaria para este trabajo. Esta primera prueba arrojó resultados alentadores; es una metodología más eficiente que acorta mucho los tiempos de respuesta que los vecinos nos demandan”, afirmó.

La estrategia municipal apunta a combatir al insecto en su etapa larval, antes de que llegue a la fase adulta. La secretaria de Servicios Públicos, Perla Casella, indicó que, tras la crecida del río, se detectó una nueva proliferación de larvas en la vera del agua. “El BTI es la forma de combate más efectiva. Si bien mantenemos las aplicaciones terrestres para la población adulta, atacar la larva en el río es fundamental”, explicó.

Hasta el momento, estas tareas se realizaban de manera manual mediante el uso de botes. La incorporación de los drones no reemplaza el trabajo de los equipos de Ambiente, sino que lo complementa, permitiendo llegar a zonas de difícil acceso y garantizar una cobertura más amplia y precisa del cauce.