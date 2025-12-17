La investigación se inició a partir de dos denuncias radicadas en fiscalía, donde vecinos de Junín manifestaron haber sido contactados a través de la red social Facebook. En ambos casos, tras un intercambio inicial de imágenes y videos de contenido íntimo, los denunciantes comenzaron a recibir amenazas y exigencias de dinero mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la intervención de Fernando Graffigna, en conjunto con la UFI N.º 6 de Junín, a cargo de Fernanda Sánchez, y fue desarrollada operativamente por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen.

Como consecuencia de estas maniobras, las víctimas realizaron transferencias de dinero a distintas cuentas bancarias, bajo la presión ejercida por los autores del hecho, según publicó La Verdad.

A partir de la intervención inmediata de la Ayudantía Fiscal Especializada, se desplegó una minuciosa pesquisa digital, que incluyó requerimientos formales a empresas de telecomunicaciones y a la plataforma WhatsApp LLC. El análisis técnico permitió reconstruir: Registros de direcciones IP, Impacto de antenas de telefonía móvil, Identificación de dispositivos y números IMEI, y la localización geográfica de las conexiones, logrando determinar que las comunicaciones extorsivas se realizaban desde sectores cercanos a unidades carcelarias, estableciéndose finalmente que los responsables se encontraban privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 13 de Junín.

Con los elementos probatorios reunidos, el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Dra. María Laura Durante, libró órdenes de allanamiento. Durante los procedimientos, realizados con la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense, se efectuó el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, considerados de interés para el avance de la causa, notificándose de la imputación a tres internos juninenses, sindicados como autores de las maniobras de extorsión.

