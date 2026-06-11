El Concejo Deliberante de Junín sancionó tres ordenanzas vinculadas al transporte de pasajeros, las cuales modifican y actualizan el esquema regulatorio en la ciudad del noroeste bonaerense. Las iniciativas alcanzan a taxis, remises y apps de viajes.

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En cuanto a los Taxis, uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de incorporación formal de las plataformas digitales como herramienta complementaria para la contratación y gestión de viajes. También contempla la posibilidad de actualizar las tarifas mediante mecanismos técnicos y objetivos vinculados a índices de costos y precios.

Por otro lado, al respecto de la regulación de las aplicaciones, se establece que los conductores que presten servicios mediante plataformas deberán contar con licencia profesional habilitante, carecer de antecedentes penales, disponer de un seguro para los pasajeros transportados y someter los vehículos a controles municipales. Además, la ordenanza dispone que los choferes deberán estar radicados en Junín.

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En tanto, para las agencias de remises donde se habilita la digitalización de expedientes y se elimina la obligatoriedad de contar con cochera, manteniendo la exigencia de una oficina habilitada, según publicó Junín24.

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