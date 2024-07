Ante el freno de mano que el Gobierno Nacional le puso a las obras públicas a lo largo del país, el municipio de Junín se hizo cargo de las obras de iluminación en lo que será el acceso a la nueva terminal de ómnibus.

El intendente Pablo Petrecca autorizó la inversión de alrededor de 23 millones de pesos. “Nos terminamos haciendo cargo de algo que no nos correspondía, pero que sabemos que va a ser importante después para el crecimiento de Junín”, expresó Juan Fiorini, a cargo de la intendencia en forma interina.

Franco Castellazzi, secretario de Obras Públicas, explicó que “la iluminación en el acceso a la terminal es una de las partes importantísimas que necesitamos tener listas para que la terminal esté operativa”. “Era una obra que tuvo un parate de unos cuantos meses, que nos preocupaba y el intendente Pablo Petrecca, siempre con la intención de que la obra termine lo antes posible, decidió concluir con fondos y personal municipal”, sostuvo.

“Para esto hemos solicitado al Gobierno Nacional la posibilidad de continuar nosotros con la obra y hacer una adaptación de la obra original para que pueda hacerla el Municipio y garantizar que el acceso tenga la iluminación correcta. Son, en este caso, 30 luminarias, 15 dobles y 15 simples. Una obra que cotiza por 22.600.000 pesos, que estamos haciendo con personal municipal y trabajando para que la terminal esté operativa muy pronto”, señaló.

En tanto, Fiorini remarcó que “hay una decisión política” del intendente de poder finalizar la terminal. “Teníamos dos etapas importantes por concluir. Una, era la parte del amoblamiento interno y otra era la iluminación del acceso, ya que quedó lamentablemente inconclusa con el cambio de gobierno. Al no contar con esos fondos del Gobierno Nacional, se decidió hacerlo con fondos locales, que aportamos todos los juninenses”, remarcó.

Fiorini aseguró que “es una satisfacción para el Municipio poder finalizar esta etapa” y que “a veces hay que tomar este tipo de decisiones”. “Esperamos un tiempo prudencial y al no tener respuestas y recuperar la deuda que tiene el Gobierno Nacional, porque en su momento había un compromiso que no se cumplió, no podemos dejar esta parte sin terminar, por eso, el intendente Pablo Petrecca decidió hacerlo con fondos y personal municipal”, concluyó.