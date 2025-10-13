Junín celebra una noche histórica. En el Monumental, Sarmiento dio el golpe y venció 1-0 a River Plate por la 12ª fecha del Torneo Clausura, en un resultado que sacudió al fútbol argentino. El tanto del triunfo fue convertido por Iván Morales, mientras que el experimentado defensor Juan Manuel Insaurralde, ex Boca Juniors, fue la gran figura del partido con una actuación firme que sostuvo al equipo hasta el final.

El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, volvió a mostrar una imagen deslucida. Sin ideas y con fallas en defensa, River fue superado en intensidad por el conjunto bonaerense. A los 29 minutos del primer tiempo, un remate de Álex Vigo encontró una floja respuesta de Franco Armani, y el rebote le quedó a Morales, que definió entre las piernas del arquero para el 1-0.

Desde las tribunas, los hinchas del Millonario hicieron sentir su malestar. El equipo acumula cinco derrotas en los últimos seis partidos y se retiró silbado por el público. En el complemento, River insistió pero no logró inquietar al arco de Lucas Acosta. En el cierre, Miguel Borja empujó una pelota al gol, pero el VAR anuló la jugada por posición adelantada.

Por su parte, Sarmiento mostró solidez y oficio. Con Insaurralde como líder en la última línea, el equipo de Facundo Sava defendió con orden y aprovechó su oportunidad para quedarse con tres puntos clave. El Verde cortó una racha de dos caídas consecutivas y se ilusiona con prenderse en la pelea por la clasificación.

Con este resultado, River quedó quinto en el Grupo B con 18 puntos y tercero en la tabla anual con 49, aunque podría perder su lugar en el repechaje de la Copa Libertadores si Deportivo Riestra vence a Platense el martes. Sarmiento, en tanto, escaló al octavo puesto con 15 unidades. En Junín, el triunfo se festeja como una verdadera hazaña.

En la próxima fecha, el Millonario visitará a Talleres en Córdoba el sábado 18 de octubre, mientras que el Verde de Junín recibirá a Vélez en el estadio Eva Perón.