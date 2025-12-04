En un intento por atraer más visitantes, la Subsecretaría de Turismo de Junín confirmó que esta temporada no se cobrará entrada para ingresar al Parque Natural Laguna de Gómez, uno de los principales atractivos del distrito.

La decisión forma parte de una estrategia integral que el municipio viene implementando desde hace varios años. Durante el período de sequía, cuando el caudal de la laguna había descendido notablemente, se resolvió dejar de cobrar la entrada para sostener el movimiento económico del sector. Ahora, con la recuperación del nivel del agua y un aumento en la demanda turística, el municipio optó por mantener la gratuidad como un incentivo adicional.

Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, destacó que la medida se tomó luego de analizar la experiencia reciente: “La política de ingreso gratuito ayudó a acompañar a alojamientos, gastronomía y emprendimientos del parque. Hoy, con la laguna recuperada, las expectativas son muy favorables para la temporada que se aproxima”, señaló.

El funcionario aseguró que las consultas recibidas desde distintos puntos de la región muestran “un fuerte interés por elegir a Junín y, en particular, al Parque Natural Laguna de Gómez como destino de vacaciones”. Por eso, sostuvo, el municipio decidió sostener el beneficio para posicionar al parque como “un espacio competitivo, atractivo y preparado para recibir una gran afluencia de visitantes durante todo el verano”.

Bortolato subrayó que el turismo es una actividad con un “importante impacto socioeconómico”, ya que la llegada de visitantes dinamiza el consumo, fortalece el empleo y activa la economía en toda la región. La medida, explicó, se integra a un conjunto más amplio de políticas municipales que incluyen promoción turística y apoyo al desarrollo de emprendimientos locales.

“La decisión de mantener el ingreso gratuito busca generar un incentivo adicional que motive la visita de turistas y favorezca la reactivación plena del Parque Natural Laguna de Gómez, fortaleciendo su posicionamiento como el destino principal del verano en la ciudad”, afirmó el funcionario, quien anticipó que se espera una gran temporada.