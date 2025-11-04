El próximo fin de semana, el pueblo de Agustín Roca vivirá la Fiesta Provincial del Fiambre 2025, que se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con entrada libre y gratuita.

El evento, que se ha convertido en un clásico de la región, reunirá lo mejor de la gastronomía local, las tradiciones campestres y la música popular, con una programación que promete convocar a vecinos y visitantes de toda la zona.

Según adelantó Evelina Bustamante, delegada municipal de Roca, la fiesta comenzará el sábado a las 16.00 con espectáculos de artistas locales y el cierre musical a cargo del grupo Comanche, previsto para las 22:30.

El domingo, la actividad arrancará temprano, con juegos de rienda, el tradicional desfile de instituciones desde las 10.’00, un gran paseo de emprendedores, patio gastronómico y feria de artesanos, además del cierre musical de Lucas Figgini.

“Queremos que esta edición sea más representativa que nunca, que los vecinos se sientan parte de una fiesta que nos llena de orgullo”, destacó Bustamante.

Por su parte, Manuel Llovet, secretario general del Municipio, subrayó la importancia cultural y turística del evento: “La Fiesta Provincial del Fiambre forma parte de la identidad de Roca. Trabajamos junto a la comunidad para potenciar esta celebración y mostrar por qué nuestro pueblo es reconocido por sus fiambres”.

Además, el funcionario destacó que el evento se enmarca dentro de la política turística del municipio de Junín, orientada a promover los pueblos del distrito y su riqueza cultural.

Gran cena del Club Origone

Como cada año, el Club Origone será protagonista con su tradicional cena de la fiesta, que se realizará el 22 de noviembre.

Las tarjetas ya están a la venta con un valor de $48.000 para adultos y $25.000 para menores de 5 a 12 años. El menú incluirá entrada de fiambres y paté, chorizo asado, pollo y copa helada de postre, con el show musical de Hagan Lío.

🧀 Datos claves:

📍 Lugar: Agustín Roca, partido de Junín

📅 Fechas: Sábado 8 y domingo 9 de noviembre

💰 Entrada: Libre y gratuita

🎶 Artistas destacados: Comanche (sábado) y Lucas Figgini (domingo)

🍽️ Cena oficial: 22 de noviembre en el Club Origone

🎟️ Valor de la cena: $48.000 (adultos) / $25.000 (menores de 5 a 12 años)

🥂 Show: Hagan Lío

🌾 Actividades: Desfile tradicionalista, juegos de rienda, feria de emprendedores, patio gastronómico, música en vivo y exposición de artesanos.