La ciudad de Junín avanza con la construcción de la primera planta de reciclado integral de baterías de la Argentina, un proyecto que busca posicionarla como un polo de referencia en materia de industria sustentable.

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La iniciativa se desarrolla en el Parque Industrial "Presidente Arturo Frondizi" y es impulsada por la empresa local Baterías Eusebi, que financia la obra íntegramente con capitales propios.

El emprendimiento contempla la construcción de tres naves industriales contiguas de 800 metros cuadrados cada una, diseñadas para garantizar el tratamiento seguro de baterías bajo estrictos estándares europeos de calidad y protección ambiental.

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El objetivo de la planta es brindar una solución al tratamiento y disposición final de este tipo de residuos complejos, reduciendo el impacto ambiental que genera su descarte inadecuado. Además, la empresa proyecta abastecer al mercado interno y, en una segunda etapa, abrir oportunidades de exportación.

Según las estimaciones de los responsables del proyecto, una vez que la planta opere a pleno, el movimiento logístico superará los 80 camiones diarios, lo que también tendrá impacto sobre la actividad económica de la región.

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La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Municipio de Junín, que gestiona la ampliación de la red de gas natural necesaria para abastecer las futuras instalaciones industriales.

En cuanto al empleo, se prevé que la planta incorpore inicialmente a unos 50 trabajadores de la ciudad. A medida que aumente la capacidad operativa, el plantel podría ampliarse hasta alcanzar los 120 puestos de trabajo.

Las obras continúan avanzando en el predio del parque industrial y las autoridades estiman que durante los próximos meses se completarán las distintas etapas de construcción hasta llegar a la inauguración formal de un proyecto que marcará un hito para la industria del reciclado en el país.