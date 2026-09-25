Junín puso en marcha oficialmente su Bus Turístico, una nueva propuesta que busca invitar a visitantes y vecinos a recorrer y redescubrir la historia, la arquitectura y los principales atractivos de la ciudad.

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La iniciativa es impulsada por La Nueva Viajes, empresa conducida por Raúl Purín, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín a través de las marcas de promoción Junín Te Espera y Junín Lugar de Oportunidades.

El primer recorrido oficial se realizó mediante un Fam Tour, del que participaron representantes del área de Desarrollo Turístico municipal, periodistas y distintos actores vinculados al sector. Durante la salida, el paso del colectivo por las calles céntricas y barrios tradicionales también llamó la atención de los vecinos y transeúntes.

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El punto de partida fijo está ubicado en la Plaza de los Niños, sobre avenida San Martín, entre Belgrano y Rivadavia.

Un recorrido por la historia juninense

La propuesta busca que el propio viaje en colectivo forme parte de la experiencia turística, permitiendo conocer distintos puntos de la ciudad sin necesidad de organizar un itinerario por cuenta propia.

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Durante el trayecto, una guía especializada llamada Sol acompaña a los pasajeros con relatos históricos, información sobre la arquitectura de las viviendas tradicionales y preguntas de trivia relacionadas con el pasado de Junín.

El recorrido incluye avenidas y calles como San Martín, el Bulevar 12 de Octubre, Chacabuco, Saavedra, Circunvalación y Respuela.

Entre los sitios destacados aparecen el Club BAP (Buenos Aires al Pacífico), cuya cancha de 11 se observa durante el trayecto, el Club Ciclista Juninense, el predio del Club Social, el Palacio Municipal y las plazas 25 de Mayo y 9 de Julio.

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El circuito está previsto para finalizar en el Parque Natural Laguna de Gómez, aunque el tramo podrá adaptarse de acuerdo con las condiciones de viento y el clima de cada jornada.

Música y degustación a bordo

El colectivo cuenta con cinturones de seguridad individuales en todos los asientos y ofrece una experiencia que busca combinar el paseo turístico con propuestas gastronómicas.

Durante el viaje hay música y un servicio de catering a bordo que incluye bebidas y degustación de empanadas artesanales de la firma local La Soñada.

Desde la Secretaría de Turismo municipal destacaron la importancia de acompañar emprendimientos privados que contribuyan a dinamizar la actividad turística y poner en valor el patrimonio histórico de Junín.

Cuándo funciona y cuánto cuesta

Las salidas regulares serán los viernes, sábados y domingos, siempre desde la Plaza de los Niños.

Durante todo octubre estará vigente una tarifa promocional de lanzamiento de $10.000 por pasajero.

A partir de noviembre, el valor general será de $15.000, mientras que jubilados y menores continuarán abonando la tarifa promocional de $10.000.