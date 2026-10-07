Axel Kicillof encabezó este martes el acto de entrega de 64 viviendas para familias de Alejandro Korn, Municipio de San Vicente. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

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En ese marco, el mandatario bonaerense afirmó: “64 familias de San Vicente reciben sus viviendas porque no les hicimos caso a quienes dicen que hay que destruir el Estado: seguimos trabajando para generar más bienestar para los bonaerenses”.

“Hace tres años que nos dicen que cuanto menos Estado haya, mejor vamos a vivir, pero la realidad muestra otra cosa: el Gobierno nacional abandonó 16 mil viviendas solamente en la provincia de Buenos Aires y dejó a miles de vecinos y vecinas (SIC) sin respuestas. Nosotros vamos por el camino contrario, convencidos de que gobernar es crear trabajo, mejorar los ingresos y promover las políticas públicas que permitan que cada día más bonaerenses puedan acceder a su casa propia”, añadió.

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Las 64 casas forman parte de un proyecto de ampliación urbana que contempla un total de 200 viviendas en el barrio Parque Altos de Mirini, llevado adelante con una inversión de $25.772 millones. El complejo consta de nueve manzanas y el resto de las unidades se entregarán progresivamente durante los próximos meses.

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