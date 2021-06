Una situación muy particular y de tensión atraviesa el Concejo Deliberante de Colón, en medio de la segunda ola de coronavirus. Contradiciendo la propia línea que baja la alianza opositora UCR-PRO a nivel provincial y nacional, los concejales de Juntos por el Cambio comunicaron que no sesionarán hasta que no sean vacunados contra el COVID-19.

A contramano de la presencialidad que pregonan sus dirigentes nacionales, los concejales que integran el bloque de la oposición en Colón presionan al presidente del cuerpo para ser inoculados contra el COVID-1. En ese sentido, le remitieron una carta a Pablo Pino, en la que comunicaron su negativa a participar en las actividades legislativas hasta que sean vacunados.

El escrito está firmado por lo ediles Claudia Necco, Gladys Sospetto, Jorge Simonella, Diego Maranessi y Gabriel Di Vito, quienes se convirtieron en protagonistas de un hecho inédito en este sector de la oposición en toda la Provincia. A través de un comunicado, adelantaron que no participarán ya sea en reuniones como en sesiones ordinarias presenciales.

En el texto de la misiva los concejales expresan: "En ese contexto y ante la situación epidemiológica actual motivada por el COVID-19, sumado a la fase dispuesta por las autoridades sanitarias (en referencia a la Fase 2) y el hecho de que algunos de nuestros integrantes no han sido vacunados contra semejante epidemia, se motiva esta presentación"

De acuerdo a lo publicado por el medio local PrimeraPlana, el comunicado agrega: "Se informa que por el momento no se contará con nuestra presencia física hasta tanto la situación actual mejore y/o hasta que todo el personal del HCD se encuentre vacunado". Se trata de una situación llamativa teniendo en que ese sector es el que más reclama la presencialidad escolar.