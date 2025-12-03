Juran los nuevos diputados nacionales y con un pase de último momento los libertarios logran la primera minoría
La ceremonia se llevará a cabo este miércoles a las 13.00. Los 127 nuevos legisladores tomarán posesión oficialmente en el recinto. Un Diputado que responde a Rogelio Frigerio y estaba en Encuentro Federal se sumó al bloque libertario y el oficialismo se asegura la primera minoría.
Este miércoles asumen 127 nuevos diputados nacionales que renovarán la mitad de la Cámara Baja de la Nación. Entre ellos, figuran el ministro de Defensa, Luis Petri, la modelo Virginia Gallardo, ambos por La Libertad Avanza, y los dirigentes sociales Juan Grabois y Hugo Moyano (hijo), por Fuerza Patria.
Se espera una sesión marcada por performance estrambóticas por parte de los legisladores que, como lo vienen haciendo cada dos años, jurarán en nombre de las más variadas y extrañas causas.
Vale destacar que las últimas jornadas estuvieron signadas por el carancheo de legisladores. En este sentido, el más beneficiado fue La Libertad Avanza, que logró varios pases y se aseguró la primera minoría con 95 representantes, superando a Fuerza Patria.
