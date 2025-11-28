Juran los senadores nacionales electos en octubre
La Cámara Alta tomará juramento a 23 de los 24 legisladores electos en las ocho provincias que renovaron representación en octubre. La única senadora que no estará presente será la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo diploma quedará en pausa hasta que se termine de definir su situación en la Comisión de Asuntos Constitucionales a raíz de acusaciones en su contra por vínculos con el narcotráfico.
Los senadores que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre octubre juran este viernes 28 de noviembre en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará a las 11.00 en el recinto, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados.
El foco estará puesto en Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), ya que tiene un dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. La legisladora electa no logró que sus pares que conforman actualmente la comisión acompañen de manera positiva su título. En este sentido, la rionegrina no jurará.
A Villaverde la señalan por su prontuario judicial, a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con Federico “Fred” Machado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión