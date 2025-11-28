Los senadores que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre octubre juran este viernes 28 de noviembre en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará a las 11.00 en el recinto, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados.

El foco estará puesto en Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), ya que tiene un dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. La legisladora electa no logró que sus pares que conforman actualmente la comisión acompañen de manera positiva su título. En este sentido, la rionegrina no jurará.

A Villaverde la señalan por su prontuario judicial, a raíz de una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con Federico “Fred” Machado.

