Una joven de 20 años fue encontrada muerta este miércoles en su casa en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre. Fue identificada como Aixa, y hallada por su padre cuando regresaba de trabajar.

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El principal sospechoso es su pareja, Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y había salido de la cárcel dos meses antes del crimen.

Este miércoles desde las 18.00 se realizó una movilización para pedir justicia por Aixa.

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Crédito de fotos. Lucas Cantero. IG: @miradasagas

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