Familiares y allegados de Milagros Quenaipe protagonizaron una nueva jornada de reclamo para exigir justicia por el crimen de la joven de 18 años, asesinada el pasado 31 de agosto. La movilización se llevó a cabo en la rotonda del lago, donde los manifestantes buscaron mantener viva la memoria de “Mili” y enviar un mensaje a las autoridades judiciales.

Durante la actividad, los familiares realizaron una volanteada e incorporaron códigos QR para sumar personas a su grupo de reclamo, reafirmando que continuarán con las medidas hasta lograr la máxima pena para el imputado por el asesinato.

Si bien aún no hay una fecha definida para el inicio del juicio oral, desde el entorno de la causa señalaron que existen avances relevantes en la etapa de investigación. En ese sentido, el próximo 13 de febrero se realizará una segunda pericia psiquiátrica al acusado, cuyos resultados serán claves para determinar su estado y el encuadre legal de la futura condena.

Ante este panorama, la familia solicitó formalmente al fiscal interviniente el cambio de carátula de la causa. El pedido apunta a que la imputación pase de “homicidio simple” a “homicidio agravado con alevosía”, una figura que habilitaría la posibilidad de solicitar la pena de prisión perpetua.

“El daño que causó es irreparable, no solo para nuestra familia sino también para los vecinos de la zona”, expresó al medio local La Voz de Tandil, César Oscar Quenaipe, padre de la joven. “Vamos por la cadena perpetua para el asesino, porque como le pasó a mi hija le puede pasar a cualquiera. Quisiera la pena de muerte, pero sabemos que eso no existe acá”, sostuvo.

Quenaipe remarcó además que Milagros “tenía toda la vida por delante” y manifestó su preocupación por lo que considera un trato desigual en la cobertura y el acompañamiento de los casos según el estrato social de las víctimas:

“Somos una familia de pocos recursos y, por ahí, si hubiese sido alguien de la alta sociedad, el caso tendría más atención. No estoy desagradecido con los medios, pero creo que hubiese sido diferente”, reflexionó mientras entregaba folletos con la imagen de su hija y un código QR para sumarse al reclamo de justicia.