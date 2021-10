Un alumno de 1° año de la escuela secundaria 24 de La Matanza, sufrió quemaduras en su cuerpo luego de pasar por un stand y que lo hicieran manipular productos químicos. Esto generó que 5 alumnos y un preceptor de la secundaria sean quemados.

Los menores fueron internados y dados de alta alta en día de ayer. Sin embargo, uno de los menores se encuentra internado en el Instituto del Quemado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra intubado con respiración artificial.

Al respecto, familiares y conocidos del joven hicieron una marcha para pedir justicia y la madre señaló en redes sociales: “Él es mi hijo Tahiel Isaías Astrada el ser más dulce, tierno y sensible que existe y todos lo que lo conocen saben lo que es, un nene sin maldad, la personita más buena, noble y generoso siempre ayuda a los demás”.

“Estaba feliz de haber ganado el sorteo en su aula para presenciar el evento”, continuó y agregó: “No sé quiénes y cómo realizaron experimentos y no había supervisión alguna y me lo prendieron fuego accidentalmente! y me lo dejaron así”.

“Toda una familia destrozada, mi bebe lo cuido tanto lo mimamos tanto Dios Mío no salía a ningún lado su primer excursión de secundaria. ¿Dónde estaban los docentes cuando todo esto pasaba? ¿Dónde está el responsable de supervisar? No fue una travesura”, apuntó.

Por último denunció que “fue negligencia de parte del municipio” y cuestionó: ¿Quien fue que le hizo esto? ¿Quién se va hacer cargo intendente?? Uno por uno voy a ir a buscar, quiero responsables yaaaaaa”.

Dicho evento organizado por el Municipio, del área de Ciencia y Tecnología en la plaza frente al hospital Germany de Gregorio de Laferrere.

Los alumnos de la 24, fueron invitados por el municipio quien se encargó de trasladar a los menores hasta dicho evento.

Plaza Ciencias, se encuentra cerrado, los padres acercaron al colegio pidiendo explicaciones debido a las negligencia por parte de las autoridades, debido a que no pudieron cuidar a los estudiantes. Sin embargo, no recibieron respuestas.

Quién estaba a cargo de ese stand? Como los organizadores permitieron esto?

Las inspectores Tuzinkevich y la distrital Prandi, son las primeras que deben dar respuestas a las familias.

Debido a este accidente, muchas escuelas no participarán en la Feria de ACTE en plaza Ciencia.