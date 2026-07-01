Katopodis supervisó los trabajos del cuarto carril de la Autopista La Plata - Buenos Aires
El Ministro de Infraestructura bonaerense, junto al Presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga, recorrió las obras del cuarto carril de la Autopista, que beneficiará a más de 1.363.000 usuarios.
"La obra pública es laburo y mejora la vida. En la Provincia no la vamos a entregar, por más aprietes y por más recursos que Milei y Caputo nos sigan sacando todos los días a los bonaerenses”, sentenció Gabriel Katopodis
Y añadió: “Por eso, avanzamos con el 4° carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, la Ruta 2, la bajada de City Bell y cientos de obras que, por decisión del Gobernador Kicillof, vamos a seguir haciendo”.
El tramo en el que se ejecutan las obras se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui, se informó oficialmente.
Las tareas se llevan adelante en la zona de mayor tránsito de la Autopista Buenos Aires - La Plata y mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la CABA hacia la capital bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión