"La obra pública es laburo y mejora la vida. En la Provincia no la vamos a entregar, por más aprietes y por más recursos que Milei y Caputo nos sigan sacando todos los días a los bonaerenses”, sentenció Gabriel Katopodis

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Y añadió: “Por eso, avanzamos con el 4° carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, la Ruta 2, la bajada de City Bell y cientos de obras que, por decisión del Gobernador Kicillof, vamos a seguir haciendo”.

El tramo en el que se ejecutan las obras se extiende desde el Acceso Sudeste (km 11,5) hasta la estación de peaje de Hudson (km 30,45) sentido a la capital bonaerense, abarca 20 km y beneficia a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui, se informó oficialmente.

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Las tareas se llevan adelante en la zona de mayor tránsito de la Autopista Buenos Aires - La Plata y mejorará la seguridad vial, la fluidez, las condiciones de circulación y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario este trayecto en sentido desde la CABA hacia la capital bonaerense.

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