Axel Kicillof encabezará este lunes a las 14.0 la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses (etapa final) en la zona de Las Toscas. Lo acompañarán el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

Durante la semana, más de 30 mil finalistas de los 135 distritos competirán en diferentes disciplinas deportivas y culturales en la ciudad de Mar del Plata.

A su vez, del martes 14 al viernes 17 de octubre, la Plazoleta Almirante Brown ofrecerá actividades abiertas al público, con propuestas artísticas, charlas sobre nutrición y psicología deportiva, presentaciones de freestyle, música en vivo y una feria de productores bonaerenses.

