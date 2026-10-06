Axel Kicillof desembarcará por la mañana en Almirante Brown, donde inaugurará el CAPS Floreal Ferrara, un centro de atención primaria. Luego abrirá formalmente la Expo Inclusión y participará del Congreso de Discapacidad y Empresas, que se desarrollará entre el 6 y el 7 de octubre con el objetivo de promover oportunidades laborales para personas con discapacidad.

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A su vez, el Gobernador participará de la apertura de la 10ª Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.

Más tarde, Kicillof llegará hasta San Vicente donde entregará las primeras 64 viviendas del barrio Altos de Mirini.

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Asimismo, se sumará al congreso “Unidas Triunfaremos”, protagonizado por mujeres del peronismo y encabezado por la Intendenta de Moreno Mariel Fernández.

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