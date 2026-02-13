El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en Necochea que en febrero comenzará la construcción de la Estación Transformadora de Quequén, una obra energética estratégica que demandará una inversión cercana a los $32.000 millones, unos 20 millones de dólares, y que apunta a fortalecer el desarrollo productivo y turístico de la región.

El anuncio se realizó durante una nueva edición de la Conferencia de Verano, donde el mandatario provincial también cuestionó el rumbo económico nacional, advirtió sobre la pérdida de casi 300 mil empleos y alertó acerca de la caída del turismo y el cierre de empresas en distintos puntos del país.

En ese marco, Kicillof destacó la importancia de la obra para ampliar la capacidad eléctrica del distrito y generar condiciones para la radicación de nuevas inversiones. “El Estado provincial empieza en febrero la construcción de la Estación Transformadora de Quequén para que se radiquen más comercios, más empresas y más hogares. No es Estado o privado, son los dos; lo único que hace falta es capacidad de gestión”, afirmó.

La nueva infraestructura permitirá repotenciar la subestación existente, que actualmente resulta insuficiente frente a la demanda creciente. Según precisaron desde la Provincia, la estación pasará a contar con una capacidad de 60 megavatios, lo que la convierte en una obra de gran envergadura para el sistema energético local y regional.

El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, brindó detalles técnicos y políticos del proyecto en declaraciones al programa “Punto de vista” de Ecos Radio. El funcionario confirmó que el inicio formal de la obra se produjo en diciembre, cuando la empresa adjudicataria comenzó los trabajos, aunque el gobernador fijó febrero como el mes de arranque de la construcción.

Ghioni explicó que la inversión asciende a 32.000 millones de pesos y cuenta con financiamiento internacional. En ese sentido, señaló que la Provincia renegoció un acuerdo que ya estaba firmado pero no había sido ejecutado, obtuvo los avales de Nación y activó finalmente el proyecto. El plazo contractual es de 600 días, por lo que, de cumplirse los tiempos previstos, la inauguración podría concretarse en septiembre del próximo año.

El funcionario recordó además que el proyecto atravesó procesos licitatorios fallidos en 2022, cuando quedó desierto, y que recién el año pasado se logró cerrar la adjudicación. No obstante, remarcó que la obra está priorizada desde el inicio de la actual gestión y que los estudios de ingeniería e impacto ambiental comenzaron en 2020.

Más allá de los detalles administrativos, Ghioni subrayó el carácter estructural de la inversión. “Hoy en día con la cantidad de potencia que hay no solo no se pueden instalar nuevas empresas o proyectos en el puerto, sino que tampoco podés hacer crecer toda esta región”, sostuvo. Y fue categórico: “Es clave la energía. Implica desarrollo productivo, turismo y calidad de vida. No hay manera de que Necochea y el puerto puedan crecer si no se lleva adelante esta obra”

Con esta iniciativa, el Gobierno bonaerense busca fortalecer la infraestructura energética del sur provincial y apuntalar la expansión del puerto de Quequén, considerado estratégico para la actividad agroexportadora y el desarrollo industrial de la zona.