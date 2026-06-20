Lo que comenzó como un mensaje por el Día de la Bandera derivó en una declaración de trinchera. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que la celeste y blanca, "se defiende en cada pueblo y en cada decisión" que toma su gestión, y esa defensa abarca la educación pública, el federalismo y la soberanía nacional.

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En un contexto de tensión con el gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense no limitó su mensaje al simbolismo cívico. Por el contrario, enumeró los frentes que, a su entender, están bajo presión:

"Hay un ataque muy fuerte contra la educación pública, hay una discusión muy fuerte acerca de los acuerdos y alianzas que hay que hacer en el plan internacional. Hay una disputa, hay una discusión sobre la soberanía nacional", enumeró sin nombrar a su adversario, pero con destinatario evidente.

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“No es que alguien fundó nuestra patria y ya está listo. Es una tarea para todos los días” Argumentó que ser argentino no es un dato estático ni una herencia cerrada, sino una construcción colectiva y cotidiana que se traduce en querer a la provincia, al pueblo, al país.

El Día de la Bandera, que conmemora la muerte del general Manuel Belgrano, se convirtió este año en un escenario más del enfrentamiento entre la administración provincial y la Casa Rosada, en medio de disputas por fondos educativos, coparticipación y alineamiento en política exterior.

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"Hay que sostenerla, hay que cuidarla, hay que defenderla todos los días", cerró Axel Kicillof.