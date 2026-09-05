El gobernador Axel Kicillof salió al cruce de Javier Milei luego del discurso presidencial en el que habló sobre Malvinas, soberanía y unidad nacional, y cerró con la frase “Viva la Patria”.

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A través de un extenso mensaje, el mandatario bonaerense cuestionó la autenticidad del discurso y aseguró que, por momentos, pensó que se trataba de “inteligencia artificial”.

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“Durante mucho tiempo nos dijeron que Milei era así, que podía gustar o no, pero que por lo menos era auténtico. Pocas veces vi algo tan poco auténtico”, sostuvo Kicillof.

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En esa línea, consideró que el patriotismo expresado por el Presidente “no le salió del corazón, le salió de un libreto”, aunque aclaró: “Ojalá me equivoque. Ojalá haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales”.

Kicillof también destacó que su espacio no cuestionará que Milei sostenga que las Islas Malvinas son argentinas. “Nosotros no vamos a cuestionar a nadie por decir que las Malvinas son argentinas. Al contrario”, afirmó.

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Críticas a la política del Gobierno

Sin embargo, el gobernador sostuvo que el eje de su cuestionamiento está puesto en las políticas implementadas por Milei desde el inicio de su gestión.

“El problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche. El problema es lo que hizo durante tres años”, planteó Kicillof, quien acusó al Presidente de ser “enemigo de la unidad nacional” y de subordinar decisiones argentinas “a intereses extranjeros”.

En su mensaje, el mandatario bonaerense apuntó contra distintas posiciones y medidas atribuidas al Gobierno nacional.

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Recordó, entre otras cuestiones, la admiración pública de Milei por Margaret Thatcher, y cuestionó las políticas vinculadas con la extranjerización de tierras, el financiamiento de la ciencia y las universidades, la industria y la obra pública.

“El que dijo ‘Viva la Patria’ es el mismo que está destruyendo la industria nacional, desfinanciando la ciencia argentina y las universidades”, sostuvo.

Además, afirmó que “la soberanía se defiende todos los días” y cuestionó que, a su entender, los intereses nacionales no fueron la prioridad de la actual administración.

La referencia al Crucero General Belgrano

En la parte final de su mensaje, Kicillof vinculó su crítica con una actividad que encabezó en Ascasubi, partido de Villarino, donde participó de la inauguración de la Escuela N° 323.

El gobernador destacó que el número de la institución tiene, según planteó, un significado relacionado con la Guerra de Malvinas: 323 fueron los argentinos que murieron en el hundimiento del Crucero General Belgrano, ocurrido durante el conflicto de 1982.

Además, señaló que los estudiantes eligieron “Héroes de Malvinas” como nombre para la escuela.

“Quiso también la casualidad que los chicos eligieran ‘Héroes de Malvinas’ como nombre para su escuela”, relató Kicillof.

Finalmente, el gobernador bonaerense volvió a cuestionar el discurso presidencial y cerró con una frase que sintetizó su mensaje: “La patria no se actúa. La patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo”.

“Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital”, concluyó.