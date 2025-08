El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una entrevista exclusiva al medio local Chacabuco en Red, donde apuntó al gobierno nacional por falta de obras, desinversión en educación y salud y planteó que las próximas elecciones serán las que definan que modelo económico quiere la sociedad.

Las declaraciones más importantes:

El modelo de Javier Milei

“El modelo que propone Milei es muy malo para la provincia de Buenos Aires, no sirve”, sentenció Axel Kicillof.

“El ajuste es contra la provincia, contra la obra pública, contra los jubilados y la política antiinflacionaria, sostener un dólar, para eso se necesitan dólares. ¿Cómo consigue dólares Milei? Endeudándonos hasta acá, con el Fondo Monetario, con el sector privado, con el oro argentino, colocando deuda todos los días”, expresó.

En ese sentido continuó: “Esos dólares que entran por un lado se van por el otro con la fuga de capitales. Este modelo termina desinflando los precios y la gente no tiene guita en el bolsillo. Entonces, no puede consumir y es lo que está sufriendo toda la Provincia, esa es la explicación de la caída de la inflación”.

El impacto en la provincia de Buenos Aires

“Antes, cuando uno miraba las encuestas, los problemas principales eran inflación, inseguridad, hoy es pobreza, perder el trabajo y el sueldo no alcanza”, afirmó el mandatario provincial.

“La provincia de Buenos Aires no mide, no vive de la mesa de dinero, no es Wall Street. En la provincia de Buenos Aires hay gente de laburo, hay comerciantes, hay pymes, acá hay industria alimentaria, agroalimentaria, acá hay pequeños productores”, lanzó.

“Está viendo si le bajan 6% las retenciones, pero cuando le preguntas a la al sector rural qué dólar le vendría bien, te habla de un dólar a 3,000 pesos, que es el doble del dólar de hoy”, aseveró Kicillof.

“Inauguramos dos escuelas nuevas. Milei, ¿cuántas escuelas dice que hay que hacer? Ninguna. Y hay que cerrar las que ya existen. Y no es que yo esté amenazando, hay 80 escuelas paradas por Milei en provincia, 16,000 viviendas, todas las rutas paradas”, detalló.

“La industria puede tener un dólar u otro, pero si no hay salario y no hay demanda, no le vende a nadie”

“El turismo está destruido, estuvimos el otro día por La Costa, el turismo que es bonaerense, que es turismo interno, la mayoría de vacaciones de invierno no han dejado un buen número para el turismo, 30% de ocupación, los peores números históricos”.

Chacabuco y la cuarta sección electoral

“¿Qué le trajo Milei a Chacabuco? ¿Qué le trajo a la cuarta sección electoral? ¿Qué le trajo a Junín? Yo estaba con el intendente que es de la oposición (Pablo Petrecca) abriendo un centro de salud y decía: "Acá todos se pueden pagar la prepaga, ¿no?" Mira, en el hospital de Junín subió un 65% la demanda porque hay muchos que se compraban el remedio por privado, se pagaban la visita o la consulta por privado y ya no pueden más”.

Elecciones bonaerenses

“El 7 de septiembre se decide algo muy importante: salud pública, ¿sí o no? Educación pública, ¿sí o no?. En estos pueblos si no hay salud pública, si no hay educación pública, si no hay obra pública, ¿quién le va a traer un poco de desarrollo, un poco de perspectiva? Si no hay un centro universitario, los pibes no van a poder estudiar”, aseguró Kicillof.

“Ahora hay que ponerle un freno a Milei porque si gana la provincia de Buenos Aires se nos viene un invierno muy duro, no a nosotros, sino a lo que nosotros representamos, al laburante, al comerciante, al empresario, al productor, se nos viene muy duro porque Milei va a leer eso como que tiene que seguir avanzando contra la educación pública, contra la salud".

