Axel Kicillof prepara una jornada política con la que buscará mostrar una construcción que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires y darle mayor volumen nacional a su figura de cara a las elecciones de 2027.

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El gobernador será el encargado de cerrar el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se realizará el próximo 19 de septiembre en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Wilde, en el partido de Avellaneda. El encuentro llevará como consigna “Construir la Esperanza” y reunirá a militantes, dirigentes y referentes de distintos sectores.

La actividad comenzará a las 11.00 y tendrá como objetivo exhibir el desarrollo político que Kicillof consiguió construir en los últimos meses, al mismo tiempo que funcionará como una primera señal de su intención de ampliar su espacio más allá del territorio bonaerense.

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Una convocatoria con mirada federal

Aunque el plenario representa el cierre de una serie de encuentros realizados durante los últimos sábados en distintas secciones electorales de la provincia, la organización busca que esta última instancia tenga un fuerte componente federal.

La convocatoria está siendo coordinada por el entorno político del mandatario bonaerense. En las últimas semanas, funcionarios, intendentes y dirigentes peronistas avanzaron en la organización de la jornada, con una reunión realizada en el despacho del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

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La intención es que el escenario no quede limitado a referentes de la provincia. Por eso, además de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y dirigentes bonaerenses, se espera la participación de legisladores nacionales, jefes comunales del interior del país y otros referentes del peronismo de distintas provincias.

El despliegue de organizaciones del conurbano aportará buena parte de la estructura para la jornada, aunque el objetivo político será mostrar que el espacio puede comenzar a trascender las fronteras bonaerenses.

Diez carpas y una agenda amplia

El plenario contará con diez espacios de debate, donde se abordarán diferentes áreas vinculadas a la agenda política y social del espacio.

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Las mesas estarán dedicadas a Comunidad y Organización; Educación Pública; Salud Pública; Ciencia y Universidad; Trabajo y Producción; Mujeres y Diversidades; Juventudes; Seguridad y Justicia; Obra Pública y Hábitat; y Cultura y Deportes.

Cada una tendrá sus propios disertantes y funcionará bajo una modalidad de intercambio y debate. Al finalizar, está previsto elaborar un documento político del Movimiento Derecho al Futuro que sintetice las conclusiones de la jornada.

El cierre estará a cargo de Kicillof, quien tendrá el escenario principal para plantear un discurso de alcance nacional y de fuerte tono opositor al gobierno de Javier Milei.

La primera postal rumbo a 2027

Más allá de la cantidad de asistentes, el dato político estará puesto en quiénes acompañen al gobernador y desde qué lugares del país lleguen. Para el kicillofismo, el plenario puede convertirse así en la primera gran fotografía de una construcción política con aspiraciones nacionales.