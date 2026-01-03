El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su posición sobre accionar militar de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que se trata de una grave violación al Derecho Internacional, con consecuencias que trascienden al país caribeño y afectan la estabilidad de toda la región.

A través de un pronunciamiento público, Kicillof sostuvo que la intervención estadounidense “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”. En ese sentido, remarcó que estas acciones vulneran normas centrales del sistema internacional, como la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario bonaerense también subrayó que el accionar militar desconoce el principio de no intervención y contradice doctrinas históricas impulsadas por la Argentina en el plano diplomático, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, pilares de la política exterior argentina en defensa de la soberanía de los Estados y contra el uso de la fuerza para dirimir conflictos.

“Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”, afirmó Kicillof.

Estas acciones vulneran… — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 3, 2026

Finalmente, el gobernador planteó una definición política de fondo al advertir que “los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, en una clara referencia a los intereses estratégicos que rodean a Venezuela y sus recursos naturales.

