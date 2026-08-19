Kicillof continúa de campaña: Desembarca en Chaco
El Gobernador bonaerense y aspirante a competir en las presidenciales del año próximo sigue con su recorrida por todo el país. Este miércoles llevará su campaña a Chaco, donde ya la CGT local lo respalda como candidato.
En medio de la rosca del peronismo de cara a 2027, Axel Kicillof sigue con su agenda y este miércoles llegará a Chaco, de la mano del ex jefe de la CGT, Héctor Daer, y el senador y ex gobernador Jorge Capitanich.
Por la mañana, el mandatario bonaerense participará de la asunción de las nuevas autoridades de la CGT local, quienes apoyan su postulación presidencial.
En tanto, por la tarde Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”, donde se prevé que vuelva a cargar contra el Presidente Javier Milei.
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