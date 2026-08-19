En medio de la rosca del peronismo de cara a 2027, Axel Kicillof sigue con su agenda y este miércoles llegará a Chaco, de la mano del ex jefe de la CGT, Héctor Daer, y el senador y ex gobernador Jorge Capitanich.

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Por la mañana, el mandatario bonaerense participará de la asunción de las nuevas autoridades de la CGT local, quienes apoyan su postulación presidencial.

En tanto, por la tarde Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”, donde se prevé que vuelva a cargar contra el Presidente Javier Milei.

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