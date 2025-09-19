El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a una cumbre política a puertas cerradas en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada, donde se reunirán los 82 intendentes del peronismo junto a referentes y candidatos de los distintos sectores de Fuerza Patria. La convocatoria busca unificar criterios y reforzar la estrategia electoral de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

La mesa incluirá, además de jefes comunales, a diputados, senadores y concejales de los municipios gobernados por el peronismo. Se espera la participación de figuras del Frente Renovador y dirigentes de La Cámpora. Fuentes del massismo confirmaron que Sergio Massa no asistirá por compromisos en el exterior pero sí estará la cúpula del Frente Renovador.

En el encuentro, que se realiza en el territorio del intendente Mario Secco, estarán también los integrantes de la boleta de diputados de Fuerza Patria que encabeza el ex ministro de Defensa Jorge Taiana, y se espera la participación de dirigentes sociales y gremiales, así como referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y otras corrientes internas.

Desde la Casa de Gobierno provincial explicaron que la intención es replicar la táctica que llevó al peronismo a una victoria contundente en las legislativas provinciales del 7 de septiembre: combinar actividades territoriales con actos de gestión para reforzar la narrativa de un “modelo alternativo” frente al gobierno libertario de Javier Milei. El objetivo explícito es trasladar ese impulso hacia la elección nacional de octubre.

