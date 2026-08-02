El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a confrontar con el Gobierno nacional y centró su crítica en la relación entre la Casa Rosada y las provincias. En una columna publicada en el diario cordobés La Voz del Interior, el mandatario bonaerense acusó a Javier Milei de utilizar la distribución de recursos como una herramienta de presión política y definió ese mecanismo como "la extorsión como política de Estado".

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En el artículo, titulado "Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado", Kicillof sostuvo que el Ejecutivo nacional modificó la relación con las jurisdicciones provinciales y cuestionó la reducción de fondos, la paralización de obras y la interrupción de transferencias.

"Necesitamos volver a creer que la Argentina puede construirse entre todos y para todos. Necesitamos un federalismo profundamente nacional y un proyecto nacional profundamente federal", expresó el gobernador en el cierre de su columna.

La crítica a la política nacional

Kicillof planteó que la administración de Javier Milei utiliza la situación financiera de las provincias como mecanismo de negociación política, especialmente en el marco de las discusiones legislativas que impulsa el oficialismo nacional.

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Según su análisis, la Nación habría reducido recursos destinados a las provincias a través de distintos maniobras: menor recaudación vinculada a la caída de la actividad económica, cambios en impuestos coparticipables y disminución de transferencias no automáticas.

"El método elegido es la extorsión", afirmó el gobernador, al cuestionar las negociaciones del Gobierno nacional con mandatarios provinciales para obtener respaldo parlamentario a sus iniciativas. Mensaje que no llega en cualquier momento, sino justamente en la semana que el Congreso tratará el paquete de leyes que incluye, entre las más polémicas, la extranjerización de tierras.

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En ese sentido, sostuvo que no se trata de un intercambio entre actores en igualdad de condiciones, sino de una relación condicionada por la dependencia financiera de las provincias respecto del Estado nacional.

Un mensaje desde Córdoba

La elección del diario La Voz del Interior para publicar la columna no es un dato menor dentro del escenario político. Kicillof eligió el medio más popular de Córdoba, una provincia con una identidad política propia, reticente al kirchnerismo y a la que visitó en mayo pasado, comenzando a hacer pie fuera de Buenos Aires para un construcción con mirada federal.

Axel Kicillof durante una actividad institucional en Cosquín, en el marco de su visita a Córdoba en mayo de este año. FOTO: La Voz del Interior

En el texto, el gobernador destacó las recorridas que realizó por distintas provincias y aseguró haber encontrado preocupaciones similares en territorios con realidades políticas y productivas diferentes.

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Mencionó sus visitas a Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, donde señaló problemas vinculados a la apertura importadora, la caída del mercado interno, la situación de las pequeñas y medianas empresas, el empleo y la infraestructura.

"El problema no es una provincia ni un gobernador sino un modelo económico que golpea por igual a territorios muy distintos entre sí", afirmó.

La construcción nacional del espacio de Kicillof

El planteo del gobernador se conoce mientras dirigentes de su espacio profundizan una estrategia de construcción política fuera de la provincia de Buenos Aires. Este sábado, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, representó al Gobierno bonaerense en el acto en La Rioja, convocado por el gobernador Ricardo Quintela en conmemoración por los 50 años del asesinato de Enrique Angelelli.

Cristina Alvarez Rodríguez junto al Gobernador Ricardo Quintela en La Rioja. FOTO: X de la jefa de Asesores bonaerense.

Este 1° de agosto también, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó en Entre Ríos un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Entre Ríos y planteó que "2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas", en una señal vinculada al armado territorial que acompaña a Kicillof.

Bianco participó en San José (Entre Rïos) del foro “Axel es la esperanza”, organizado por el MDF.

Durante esa actividad, Bianco convocó a ampliar acuerdos políticos y sostuvo que el espacio busca construir una alternativa frente al modelo económico y social del Gobierno nacional.

La columna publicada por Kicillof refuerza ese mensaje al instalar uno de los ejes centrales de su posicionamiento político: la defensa del federalismo y la idea de un proyecto nacional con mayor articulación entre Nación y provincias.

El debate por el futuro político

En el cierre de su artículo, Kicillof vinculó la discusión económica e institucional con el escenario electoral de los próximos años y cuestionó la posibilidad de una continuidad del actual modelo nacional.

"Cuatro años más de un gobierno que deserta de sus responsabilidades, abandona a las provincias y utiliza la necesidad como herramienta de poder causarían daños irreparables", sostuvo.

Aunque el gobernador bonaerense no formalizó una candidatura para 2027, sus últimos movimientos políticos —la expansión territorial del Movimiento Derecho al Futuro y la instalación de un discurso federal— forman parte de una estrategia para consolidar su perfil nacional.