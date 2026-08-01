En un encuentro con fuerte contenido político y proyección hacia el escenario electoral de 2027, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, participó este sábado en la ciudad entrerriana de San José del foro "Axel es la esperanza", organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Allí sostuvo que "2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas", al plantear la necesidad de consolidar una alternativa política frente al gobierno nacional.

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La actividad, realizada en el Centro de Jubilados y Pensionados de San José, reunió a más de 700 dirigentes y militantes de distintos departamentos de Entre Ríos y marcó el lanzamiento del espacio "Entre Ríos con Vos – Movimiento Derecho al Futuro", impulsado por sectores que acompañan al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Tenemos que construir acuerdos"

Durante su exposición, Bianco definió al Movimiento Derecho al Futuro como "un paraguas político" destinado a reunir a las distintas expresiones del peronismo y otros espacios políticos.

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"Se trata de un paraguas político para que las distintas expresiones del peronismo y otros espacios puedan encontrar un lugar de contención y representación, con el objetivo de construir una alternativa frente al actual modelo económico y social impulsado por el gobierno nacional y sus aliados", sostuvo.

El funcionario también planteó que el próximo año debe estar orientado al fortalecimiento político del espacio.

"2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas."

En ese sentido, reclamó consensos para definir futuras postulaciones.

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"Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones."

Además, llamó a realizar una autocrítica dentro del peronismo.

"Debemos reflexionar sobre aquello que hicimos bien y también sobre aquello que debemos corregir para volver a representar las demandas de la sociedad."

Intendentes y dirigentes acompañaron el acto

La convocatoria fue impulsada por el intendente de San José, Gustavo Bastián, junto al jefe comunal de Feliciano, Damián Arévalo, y reunió a dirigentes, exintendentes, legisladores y referentes del peronismo entrerriano.

Entre los asistentes estuvieron Marcelo Casaretto, Ángel Giano, Gerardo Chapino, Claudia Monjo, José Luis Panozzo y los intendentes Julio Pintos, Hernán Niz, Elsi Miraglio, Luis Gaioli y Laura Rupp, entre otros.

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Aunque el encuentro no fue organizado por el Partido Justicialista de Entre Ríos, constituyó una demostración de apoyo al espacio político que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Un acto con proyección política

Durante la jornada se debatieron ejes vinculados al trabajo, el federalismo, la justicia social y el desarrollo productivo, en un encuentro que los organizadores presentaron como el inicio de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro en Entre Ríos.

La presencia de Bianco reforzó la estrategia de expansión territorial del espacio que responde a Kicillof, en momentos en que el gobernador bonaerense busca consolidar una estructura política propia con proyección nacional, aunque sin haber formalizado una candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.