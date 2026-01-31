Kicillof cuestionó la reforma laboral de Milei: “el patrón va a decidir si te tomas un día, dos o tres de vacaciones”
El mandatario provincial consideró que la propuesta del Gobierno Nacional "no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aseguró que las modificaciones propuestas atentan contra derechos básicos de los trabajadores, como los referidos al descanso y a las vacaciones.
“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”, sostuvo Kicillof, al considerar que si los trabajadores y las familias argentinas pierden su derecho a descansar, “esa libertad no es más que un discurso”.
En ese sentido, el mandatario provincial advirtió sobre la difícil situación económica que atraviesan millones de hogares y citó datos recientes que reflejan el impacto social del contexto actual. “Está muy difícil. Vi una encuesta el otro día: el 57% de las familias, un récord, no se puede tomar un descanso merecido”, señaló.
Kicillof también apuntó contra los aspectos centrales de la reforma laboral que propone el Gobierno nacional, a la que calificó como un avance hacia la flexibilización y la precarización del empleo. Según explicó, uno de los puntos más sensibles es el que habilitaría a los empleadores a fragmentar las vacaciones de los trabajadores. “La vacación ni siquiera vas a tener los días todos juntos. Va a decidir el empresario, va a decidir el patrón: un día, dos días, tres días”, cuestionó.
Para el gobernador, este esquema no representa una ampliación de libertades, sino todo lo contrario. “Eso no es libertad, eso es opresión”, afirmó, y remarcó que el descanso y las vacaciones forman parte de derechos laborales conquistados que garantizan calidad de vida y bienestar para los trabajadores y sus familias.
