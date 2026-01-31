El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aseguró que las modificaciones propuestas atentan contra derechos básicos de los trabajadores, como los referidos al descanso y a las vacaciones.

“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”, sostuvo Kicillof, al considerar que si los trabajadores y las familias argentinas pierden su derecho a descansar, “esa libertad no es más que un discurso”.

En ese sentido, el mandatario provincial advirtió sobre la difícil situación económica que atraviesan millones de hogares y citó datos recientes que reflejan el impacto social del contexto actual. “Está muy difícil. Vi una encuesta el otro día: el 57% de las familias, un récord, no se puede tomar un descanso merecido”, señaló.

Kicillof también apuntó contra los aspectos centrales de la reforma laboral que propone el Gobierno nacional, a la que calificó como un avance hacia la flexibilización y la precarización del empleo. Según explicó, uno de los puntos más sensibles es el que habilitaría a los empleadores a fragmentar las vacaciones de los trabajadores. “La vacación ni siquiera vas a tener los días todos juntos. Va a decidir el empresario, va a decidir el patrón: un día, dos días, tres días”, cuestionó.

Para el gobernador, este esquema no representa una ampliación de libertades, sino todo lo contrario. “Eso no es libertad, eso es opresión”, afirmó, y remarcó que el descanso y las vacaciones forman parte de derechos laborales conquistados que garantizan calidad de vida y bienestar para los trabajadores y sus familias.

