Axel Kicillof estará este viernes a las 11.00 en Bahía Blanca donde encabezará un acto de entrega de viviendas en el barrio UOM, en Ángel Della Valle y Monseñor De Nevares.

Ads

Se prevé que esté acompañado por el Jefe Municipal Federico Susbielles. A su vez, el Gobernador hablará con la prensa luego de la ceremonia.

La semana pasada Kicillof y el Intendente local se reunieron para revisar el progreso del Plan Hídrico Multianual, una inversión provincial de más de $88.000 millones destinada a dar una respuesta estructural a la crisis del agua en la ciudad.

Ads

Ads