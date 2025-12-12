Kicillof cumple agenda en Bahía Blanca
El Gobernador bonaerense desembarcará este viernes en el distrito que gestiona Federico Susbielles. Entregará viviendas y hablará con la prensa, entre otras actividades.
Axel Kicillof estará este viernes a las 11.00 en Bahía Blanca donde encabezará un acto de entrega de viviendas en el barrio UOM, en Ángel Della Valle y Monseñor De Nevares.
Se prevé que esté acompañado por el Jefe Municipal Federico Susbielles. A su vez, el Gobernador hablará con la prensa luego de la ceremonia.
La semana pasada Kicillof y el Intendente local se reunieron para revisar el progreso del Plan Hídrico Multianual, una inversión provincial de más de $88.000 millones destinada a dar una respuesta estructural a la crisis del agua en la ciudad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión