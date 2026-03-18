Kicillof cumple agenda en Bahía Blanca
El Gobernador bonaerense desembarcará este miércoles en la Sexta para continuar con sus actividades de entrega de viviendas. Además, recorrerá las obras en el Canal Maldonado.
Axel Kicillof cumplirá agenda este miércoles en Bahía Blanca, donde será recibido por el Intendente local Federico Susbielles. En primera instancia, el Gobernador entregará viviendas, actividad que viene realizando en toda la Provincia.
Luego, encabezará una recorrida por las obras que se están llevando a cabo en el Canal Maldonado.
Vale destacar que se está concretando actualmente la segunda etapa de tareas en el aliviador, que va desde calle Don Bosco hacia la desembocadura en el estuario, con una extensión de 2.400 metros.
Desde Gobernación no precisaron el horario exacto de las actividades del día.
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