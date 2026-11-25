A las 10.00, Axel Kicillof, desde el Puerto de Bahía Blanca, hará un anuncio sobre la obra para dragar y profundizar el canal por el que los barcos llegan al estuario. Estará acompañado por el Intendente local Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos.

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Ya en horas del mediodía, el mandatario provincial llegará a Pehuen Có (partido de Coronel Rosales) para la inauguración de un nuevo Salón de Usos Múltiples para la localidad balnearia y del Parque Solar recientemente construido por la provincia.

Por la tarde, Kicillos encabezará una agenda en Tres Arroyos que incluiría la inauguración del SUM de Santa Teresita, las obras del Banco Provincia y la entrega de 120 viviendas.

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