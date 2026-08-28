Kicillof cumple agenda en Berisso y Ensenada
Este viernes, el Gobernador entregará escrituras y pondrán en marcha una nueva planta embotelladora de ABSA, entre otras actividades en la región.
Axel Kicillof estará a las 9.30 en Berisso y, junto al Intendente Fabián Cagliardi, encabezará un acto institucional en el Gimnasio Municipal (9 y 169) para entregar 530 escrituras sociales mediante el programa “Mi Escritura, Mi Casa”.
Además, la jornada incluirá la inauguración oficial de nuevas viviendas modulares sustentables ubicadas en la Avenida 30 (entre 156 y 157), destinadas a sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social integral.
Más tarde, el Gobernador llegará a Ensenada, donde encabezará la puesta en marcha de una nueva planta embotelladora de ABSA.
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