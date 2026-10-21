Kicillof cumple agenda en Lomas de Zamora y lanza el programa Empleo Verde Joven
La iniciativa busca capacitar a estudiantes y trabajadores en la instalación y mantenimiento de termotanques solares.
El Gobernador Axel Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, lanzarán el programa provincial de Empleo Verde Joven este miércoles en Lomas de Zamora.
La iniciativa está orientada a la formación técnica para la instalación y el mantenimiento de termotanques solares y equipos fotovoltaicos.
La propuesta comenzará en 100 escuelas técnicas bonaerenses y prevé extenderse a las 175 que tiene la Provincia. También contempla la instalación de termotanques solares en comedores, clubes de barrio y otros espacios comunitarios.
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