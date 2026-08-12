La jornada de Axel Kicillof en Monte comenzará a las 10.30 en la Planta ABSA, con la puesta en valor de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales. A su vez, a las 10.45, el mandatario provincial recorrerá la obra finalizada de la Planta de Ósmosis Inversa de ABSA.

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El último punto de la agenda será a las 11.00, en la Casa de la Provincia, donde está prevista la inauguración del edificio, la entrega de netbooks y la firma de PROME del BaPro.

Como es habitual, se prevé que el Gobernador le dedique unas palabras al Presidente Javier Milei.

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