Kicillof cumple agenda en Morón con foco en la salud
El Gobernador y el Municipio local pondrán en marcha este martes el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, en Morón Sur.
Axel Kicillof cumplirá este martes agenda en Morón, donde participará del acto de inauguración del Centro de Atención Papa Francisco que se desarrollará desde las 9.00 en el edificio ubicado en Los Criollos 289, esquina Corrientes, Barrio Almafuerte.
Lo organizadores de la ceremonia indicaron que en caso de lluvia la actividad no será suspendida, sino que se realizará en un formato reducido dentro del edificio del CAPS.
Estarán presentes autoridades provinciales y locales, que recorrerán las nuevas instalaciones del flamante efector de salud.
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