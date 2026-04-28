La agenda de Axel Kicillof en Coronel Suárez comenzará a las 11.00 con la recorrida de la obra de la sede del CEF N° 70. Después el Gobernador encabezará la inauguración de una nueva etapa del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), correspondiente a las oficinas administrativas. Actualmente, el lugar cuenta con 8 carreras universitarias activas y más de 400 estudiantes, consolidándose como un pilar clave para el acceso a la educación superior en la región.

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A su vez, a las 13.00 en el Polideportivo Municipal, el mandatario provincial entregará 164 escrituras a familias del distrito. Y en ese marco, también se realizará la donación de 34 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes secundarios del Partido, y la incorporación de 15 máquinas para el Taller Textil Municipal, en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Durante la jornada, el Gobernador también hará entrega al Municipio de una pala cargadora a través del programa de Mejoramiento de Caminos Rurales.

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Más tarde, Kicillof se trasladará a Guaminí, donde inaugurará la repavimentación de la ruta provincial 85, una obra de unos 30 kilómetros que demandó cerca de 15 mil millones de pesos.

Allí también se pondrá en funcionamiento una planta de tratamiento de agua que había sido paralizada a nivel nacional y luego retomada por la Provincia con financiamiento propio, a través de ABSA, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos.

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