Axel kicillof comenzará su jornada en General Alvear, donde el mandatario será recibido por el intendente local Ramón José Capra; junto al presidente de ABSA, Hugo Obed, recorrerán la ampliación de la planta potabilizadora y las obras de la compuerta del canal Piñeyro.

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Luego, el Gobernador encabezará la puesta en marcha del CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud) del distrito.

La actividad central del día se desarrollará en el Club Deportivo Alvear, donde Kicillof realizará la entrega de materiales y equipamiento para espacios públicos e instituciones sociales por parte del Ministerio de Ambiente, además de la entrega de ejemplares de arbolado urbano.

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Más tarde, el Gobernador se trasladará a Tapalqué, donde continuará la recorrida con la inauguración del Taller Protegido, la entrega de viviendas, escrituras y kits del Ministerio de Desarrollo Agrario, en un acto central que se realizará en el cine local.

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