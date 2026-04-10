Axel Kicillof comenzará su agenda en la Cuarta Sección desembarcando en Carlos Tejedor en horas de la mañana, para poner en marcha el Centro Universitario número 50 del Programa Puentes, construido con subsidios provinciales por casi $500 millones y que ofrece actualmente cinco carreras con financiamiento por $384 millones.

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Luego, el Gobernador visitará Alberti, donde realizará varias actividades de gestión. A las 16.30 encabezará la inauguración de un Punto Turístico, en el marco de la puesta en valor del centro cívico sobre la avenida Vaccarezza. Luego, visitará la EESA N°1.

Asimismo, en el CIIE N°2, el mandatario presentará el programa “Aulas Bonaerenses Científicas”, entregará netbooks y firmará convenios con el OPISU, además de un acta vinculada al programa Caminos Rurales.

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Por otro lado, Kicillof cerrará su jornada en Lincoln, donde concretará la entrega de 38 viviendas en el barrio Eduardo Marengo, una obra que demandó una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.

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