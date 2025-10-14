Axel Kicillof recorrió los avances de las obras de construcción de un nuevo jardín maternal en el municipio de Benito Juárez, donde visitó también la Escuela de Educación Especial N°7949 y el Centro de Día “Despertares”, junto al intendente Julio Marini y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias”.

El compromiso del la Provincia de Buenos Aires con la educación pública, la contención de los pibes y pibas y el bienestar de los bonaerenses se ve en las obras y la inversión que estamos llevando adelante en #BenitoJuárez. pic.twitter.com/CCIynwa7z8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 14, 2025

“En territorio bonaerense, Javier Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses”.

A partir de una inversión de $200 millones, la Provincia reactivó una obra paralizada por el Gobierno nacional para la construcción de un nuevo jardín maternal en el distrito. El proyecto contempla un edificio de 300 metros cuadrados con lactario, sectores para niños de dos y tres años, comedor, cocina y tres patios cerrados.

“Somos una comunidad organizada que trabaja para mantener y fortalecer instituciones indispensables para la sociedad como las que hoy recorrimos”, remarcó Marini y agregó: “Tenemos un presidente que no valora este tipo de espacios, así que tanto la Provincia como el municipio redoblan el compromiso para dar respuesta a nuestros vecinos”.

Durante la jornada, Kicillof recorrió también las obras de saneamiento de un basural y la construcción de celdas sanitarias -donde se depositan y compactan los desechos-, para lo que se destina una inversión de $2.926 millones en el marco del plan de erradicación de basurales a cielo abierto en la Provincia.

“Estamos llevando adelante un programa histórico para erradicar los basurales: transformarlos en espacios ambientalmente sustentables requiere de inversiones enormes que, además, generan empleo y mejoran la calidad del trabajo en el interior”, expresó Kicillof y concluyó: “Somos una provincia solidaria, que está convencida de que nadie se salva solo: una sociedad mejor se construye con la comunidad organizada y el Estado haciéndose cargo de incluir a todos y todas”, concluyó.