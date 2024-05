El gobernador Axel Kicillof encabezó un cierre del plenario “La patria no se vende” con airadas críticas a las políticas de Javier Milei.

En ese sentido rechazó el Pacto de Mayo y el proyecto de Ley bases. Allí convocó a marchar hasta “derrumbar” ese proyecto.

“Lo que venimos a decir es que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires, de los derechos de nuestro pueblo”, dijo Kicillof acompañado de su gabinete e intendentes en el Polideportivo Thevenet en Florencio Varela. En ese contexto celebró la participación de 35 mil personas.

Por otra parte remarcó que “es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”, la política del gobierno nacional, de quien dijo, se trata de “un estado desertor que no cumple con sus obligaciones”.

Es un acto de organización pero sobre todo es de lucha

Lo denominamos la patria no se vende, ese no un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei y a la crueldad como práctica política

Lo que venimos a decir es que no pasarán por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires, de los derechos de nuestro pueblo.

La reacción de Axel @Kicillofok cuando militantes comenzaron a cantar "se siente, Axel Presidente" en el Plenario Multisectorial realizado en Florencio Varela pic.twitter.com/ZaI4a3tPAJ — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 18, 2024

Estamos para pensar y organizar la militancia en esta etapa, poner en marcha la imaginación política que piense el futuro de la provincia y del país

Decimos que respetamos esa legitimidad, pero con la misma fuerza decimos que en la provincia nosotros ganamos las PASO, las generales y el balotaje

Desde Varela, le decimos al presidente que respete la legitimidad de cada uno de los intendentes y de los legisladores

Una formidable estafa electoral. El presidente mintió, el ajuste lo está pagando el pueblo, la clase media, los trabajadores y la industria nacional

Mintió cuando dijo que los mismos problemas no se resolvían con los mismos de siempre

Cuiden el bolsillo de la gente

Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo

No es sólo una ausencia, estamos ante un estado desertor que no cumple con sus obligaciones. No es un recorte solo para la provincia de Buenos Aires, están fomentando la división, el egoísmo

A las provincias argentinas le vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires

El gobierno ha cortado la obra pública, la provincia ha hecho todo lo contrario

Hemos reclamado que nos transfiera la obra de la Autopista Perón, que si no quieren hacer la obra que nos la pasen y haremos lo que tengamos que hacer

Es nuestra obligación trabajar a contramano de esa idea que él tiene de que el Estado es una organización criminal, nosotros contestamos que criminal es dejar a los pibes y pibas sin escuela, dejar al pueblo sin salud y dejar que los precios se vayan a cualquier lado

En la provincia el compromiso es el mismo que en los 4 años anteriores y en la campaña electoral, luchar por un pueblo que quiere defender su soberanía y sus derechos

Este plan de lucha que comenzó cada uno de los sectores, que no tengan duda que va a continuar y con más fuerza si no cambian las políticas

Se ha resuelto oponerse hasta que se derrumbe esa ley, que no tiene un artículo que beneficie al pueblo, y marchar y manifestarnos cuando se trate en el Congreso nacional

No estamos de acuerdo con esa plataforma de Milei, ahora parece que ni siquiera se hace en mayo. Yo propongo una fecha ¿por que no lo hacen el 4 de julio?

El único pacto que tiene la provincia es con su pueblo.