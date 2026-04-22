"A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales. En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran como una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”, dijo Axel Kicillof desde Luján.

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Y añadió: “En Francisco está la cultura del encuentro, que hoy se contrapone directamente con la cultura de la cancelación que vemos expresada en agresiones, odio, insultos y en la persecución al que no piensa igual”.

“Cuando me tocó visitarlo en el Vaticano, fui testigo de su inmensa humanidad: Para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”, concluyó el Gobernador.

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En tanto, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez señaló: “A Francisco lo homenajeamos como Papa, pero también como la voz argentina más potente que trabajó para que los sectores más vulnerables y necesitados reciban mayor atención. Tomar sus legados y valores nos ayudarán a torcer una historia global cargada de violencia y crueldad”.

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